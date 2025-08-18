Киркоров впервые после ожога показал раненую руку

Певец Киркоров опубликовал фото, на которых видно ожог на руке

Народный артист России Филипп Киркоров впервые показал раненую руку после получения ожога. Новыми кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

«Не было печали… просто уходило лето-2025. Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета», — подписал артист фотографии.

Новые снимки были сделаны во время отдыха — Киркоров позирует вечером на фоне гор. На некоторых из кадров видно обожженный локоть.

Инцидент произошел в апреле на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Во время одного из номеров из-за неисправного пиротехнического оборудования, закрепленного на Киркорове, у артиста загорелась рубашка. Пламя быстро потушили, Киркоров продолжил концерт. Вскоре обнаружилось, что рана была серьезной. У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

4 июля Киркоров заявил, что его рука «еще побаливает», но в целом он чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отправился на лечение в Грецию.