Киркоров впервые после ожога показал раненую руку

Певец Киркоров опубликовал фото, на которых видно ожог на руке
Telegram-канал «Филипп Киркоров»

Народный артист России Филипп Киркоров впервые показал раненую руку после получения ожога. Новыми кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

«Не было печали… просто уходило лето-2025. Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета», — подписал артист фотографии.

Новые снимки были сделаны во время отдыха — Киркоров позирует вечером на фоне гор. На некоторых из кадров видно обожженный локоть.

Инцидент произошел в апреле на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Во время одного из номеров из-за неисправного пиротехнического оборудования, закрепленного на Киркорове, у артиста загорелась рубашка. Пламя быстро потушили, Киркоров продолжил концерт. Вскоре обнаружилось, что рана была серьезной. У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

4 июля Киркоров заявил, что его рука «еще побаливает», но в целом он чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров отправился на лечение в Грецию.

