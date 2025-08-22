На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии Киркорова после падения на выступлении в Казани

Пресс-секретарь Киркорова сообщила о состоянии певца после падения в Казани
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров, который упал на сцене во время выступления на фестивале «Новая волна» в Казани, чувствует себя нормально и уже репетирует новые танцы. Об этом его пресс-секретарь Екатерина Успенская сообщила в беседе с 360.ru.

«Каждое выступление не менее сложное и яркое, поэтому тщательная подготовка», — отметила представитель артиста.

Уточняется, что певец мог получить при падении растяжение. Успенская заверила, что это ему не мешает, и он уже начал снова танцевать.

Напомним, видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT. На нем видно, как при попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться. Все это время он не переставал петь.

Ранее Киркоров впервые после ожога показал раненую руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами