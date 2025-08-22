Стало известно о состоянии Киркорова после падения на выступлении в Казани

Российский певец Филипп Киркоров, который упал на сцене во время выступления на фестивале «Новая волна» в Казани, чувствует себя нормально и уже репетирует новые танцы. Об этом его пресс-секретарь Екатерина Успенская сообщила в беседе с 360.ru.

«Каждое выступление не менее сложное и яркое, поэтому тщательная подготовка», — отметила представитель артиста.

Уточняется, что певец мог получить при падении растяжение. Успенская заверила, что это ему не мешает, и он уже начал снова танцевать.

Напомним, видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT. На нем видно, как при попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться. Все это время он не переставал петь.

