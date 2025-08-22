Умер исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни. Об этом на странице его сообщества в социальной сети «ВКонтакте» сообщила супруга артиста Ирина Крапивницкая.

По словам Крапивницкой, заслуженный артист России умер 22 августа. Причину смерти она называть не стала.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!» — написала жена.

Она также поблагодарила подписчиков сообщества за добрые слова и пожелания, которые поддерживали артиста и давали ему силу и веру в то, что «спето много красивых песен и жизнь прожита не зря».

Директор артиста в беседе с РИА Новости уточнил, что Евдокимов скончался после продолжительной болезни.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно. С 2009 года — гражданин России. Среди других его хитов — «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная».

