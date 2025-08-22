На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Седокову предупредили об угрозе попасть в тюрьму при въезде в Европу

Юрист Краснов: если Седокова поедет в Европу, ее могут посадить в тюрьму
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На российскую певицу Анна Седокову в Латвии завели уголовное дело по обвинению в доведении до самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы. По мнению юриста Дмитрия Краснова, эта история выглядит политизированной, а самой артистке нужно быть осторожнее, так как тюрьмой ей может грозить въезд в любую европейскую страну.

Краснов отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что многие страны Евросоюза имеют соглашение, согласно которому при возбуждении уголовного дела в отношении кого-либо, передвижение этого человека будет отслеживаться. Так, например, если певица поедет в Италию, то полиция Латвии может сделать запрос об экстрадиции, и Рим обязан будет его выполнить. Это создает риски на самом деле лишиться свободы, предупредил эксперт. Он отметил, что расценивает эту историю как политизированную.

«Все-таки Седакова — певица, живущая в России, а Латвия, собственно, как и многие прибалтийские страны, всегда точила зуб на артистов из РФ. И им сейчас хочется в очередной раз обострить ситуацию, поэтому, как мне кажется, от артистки они все же не отстанут», — пояснил юрист, добавив, что пока певица находится в России, ей ничего не угрожает.

Напомним, 18 августа сообщалось, что Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию и закроют въезд в Европу за неявку. Как уточнила адвокат семьи ее бывшего мужа Маргарита Гаврилова, семья экс-супруга певицы баскетболиста Яниса Тиммы инициировала возобновление местной прокуратурой уголовного дела о доведении до самоубийства. Она заявила, что после проведенных экспертиз Седокову ждут на допрос в Риге, информацию о ходе следствия разглашать не будут.

Ранее Седокова воссоединилась с 14-летней дочерью, живущей с отцом в США.

