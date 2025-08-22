На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У мужчины, напавшего на группу Black Sonic Pearls в Новосибирске, был конфликт с гитаристом

Экс-солист «Челси» Бородин заявил, что напавший на его группу мужчина хотел сорвать концерт
true
true
true

В Новосибирске неизвестный мужчина ворвался в репетиционное помещение группы Black Sonic Pearls, применил газовый баллончик и похитил музыкальное оборудование. Экс-солист группы «Челси», финалист шоу «Фабрика звезд-6» и фронтмен коллектива Арсений Бородин заявил «Газете.Ru», что у нападавшего ранее был конфликт с пострадавшим гитаристом, своим поступком он хотел сорвать концерт.

«Его еще не задержали, он вчера сразу скрылся. Я этого человека не знаю, но пострадавший (гитарист Алексей. — прим. «Газеты.Ru») с ним был знаком до этого. Он украл гитарное оборудование на сумму более 100 тыс рублей. Очевидно, что он хотел навредить и сорвать концерт этим самым. У них был какой-то конфликт до этого, но в данном случае пострадали ни в чем не виновные дети и мы все», — сказал он.

Бородин отметил, что музыкант, которому в лицо распылили баллончик, чувствует себя лучше и сегодня выступит на концерте.

«Алексею сейчас лучше, он уже дал показания в полиции. Сегодня концерт в любом случае проведем. Проданы билеты и мы не имеем права подводить людей», — заключил он.

Накануне Бородин рассказал в своем Telegram-канале, что неизвестный ему мужчина ворвался в репетиционное помещение группы Black Sonic Pearls, распылил в лицо гитаристу перцовый баллончик, после чего украл дорогостоящее оборудование. Музыкант добавил, что в тот момент в здании находились не только члены коллектива, но и несовершеннолетние дети. Артисты обратились в полицию.

Арсений Бородин известен как финалист шоу «Фабрика звезд-6», победитель проекта «Главная сцена» и бывший солист группы «Челси». Сейчас он выступает с Black Sonic Pearls.

