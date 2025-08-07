«Реакция была излишне резкой»: Иракли подтвердил, что подрался с Михаилом Гребенщиковым

Российский певец Иракли (настоящее имя Ираклий Пирцхалава) в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что подрался с Михаилом Гребенщиковым и заявил, что причиной конфликта стало замечание о наркотиках, запах которых он почувствовал от артиста. Он отметил, что в ответ Гребенщиков оскорбил его «на национальной почве».

«Я не собирался выносить эту ситуацию в публичное поле, потому что считал и считаю, что взрослые люди должны уметь решать недоразумения между собой достойно и без лишнего шума. Но, к сожалению, в медиа стали распространяться искаженные факты, а также попытки придать этой истории межнациональный окрас, что абсолютно недопустимо. В тот день я действительно оказался рядом с Михаилом Гребенщиковым. Я сделал ему замечание, потому что, проходя мимо него, почувствовал запах запрещенных веществ. Я против наркотиков в любой форме — это моя принципиальная позиция. В ответ я услышал в свой адрес грубое и оскорбительное выражение на национальной почве. Это задело меня как человека и как мужчину», — сказал он.

Иракли признал, что слишком резко отреагировал на оскорбление и не оправдывается за свой поступок.

«Я — грузин по происхождению, но родился, живу и работаю в России, которая является моим домом. Я с большим уважением и любовью отношусь к российскому народу, к культуре, к коллегам и, конечно, к представителям всех национальностей. Реакция была эмоциональной, возможно, излишне резкой — за это я не оправдываюсь, но и не хочу, чтобы из этого делали политическую сенсацию. Я принял решение суда и не оспаривал его. Я признаю, что нельзя поднимать руку на человека при любых обстоятельствах. Эта ситуация стала для меня уроком. Но самое главное — у нас многонациональная страна — мы должны уважать и любить друг друга. Национальность не делает человека лучше или хуже. И нам нужно быть друг к другу терпимее, а не опускаться до оскорблений и ненависти», — добавил он.

7 августа в объединенной пресс-службе столичных судов сообщили, что Иракли был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ — нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Певцу выписали штраф 15 тысяч рублей.

Telegram-канал «Sport Baza» уточнял, что наказание артист понес за драку с коллегой Михаилом Гребенщиковым, которая произошла на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». По словам пострадавшего, инцидент с избиением произошел 13 июня, когда он стоял рядом с отелем «Альфа». Проходящий мимо Пирцхалава оскорбительно высказался в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. Однако Иракли это не понравилось, и он ударил коллегу по голове — Гребенщиков зафиксировал побои и обратился в полицию.

