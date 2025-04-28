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Киркоров об ожоге после инцидента с пиротехникой: «Первый раз меня так поджарили»

Певец Киркоров назвал человеческий фактор причиной инцидента с пиротехникой

Певец Филипп Киркоров рассказал, что чувствует себя хорошо после инцидента с пиротехникой в БКЗ «Октябрьский». Его слова передает «СтарХит».

25 апреля Киркоров получил ожог во время выступления. Музыкант спускался на сцену на огромном микрофоне, когда у него загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт.

«Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я — как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают», — поделился Киркоров.

Певец уверил, что никто из его команды не был уволен после инцидента. При этом причиной случившегося Киркоров назвал человеческий фактор.

«Все хорошо. Главное, что мы отработали два концерта. Зритель от этого не пострадал. <…> Так бывает. Это человеческий фактор, так случилось. Это нелепое обстоятельство, никто не виноват», — сказал артист.

До этого представитель Киркорова прокомментировала инцидент с пиротехникой фразой: «Одежда артиста заискрилась от его энергии».

Ранее СМИ сообщили, что Волочкова подралась с женихом на свадьбе дочери.

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