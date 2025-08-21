На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Филиппа Киркорова выявили диабет

Mash: врачи выявили у Филиппа Киркорова диабет второго типа
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Врачи выявили у певца Филиппа Киркорова диабет второго типа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, артист постоянно хочет пить, испытывает слабость и страдает от перепадов настроения. Ему каждый день колют инсулин, но, при этом, соблюдать диету он отказывается.

Отмечается, что диабет у Киркорова заподозрили после апрельского концерта, когда он обжегся фейерверком, и его рана очень долго не затягивалась, что является одним из признаков диабета.

К концертам певец пока вернуться не может, ближайший запланирован только на февраль 2026 года.

25 апреля Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Ранее Киркоров впервые после ожога показал раненую руку.

