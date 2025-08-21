На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В АСТ назвали любимую книгу поэта Юрия Энтина

Союзмультфильм

Книга «Бременские музыканты» стала любимой книгой поэта Юрия Энтина, которая вышла в АСТ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

Энтин работал в АСТ с 2003 по 2007 год. В 2024-м издательство заключило с писателем новый договор. На данный момент суммарный тираж книг, выпущенных издательством в эти два «этапа», составил 402 тыс. экземпляров.

«Для издания серии книг «Золотая коллекция «Союзмультфильма» мы используем кадры из мультфильмов в качестве иллюстраций, делаем веселые смарт-страницы с речевыми пузырями и обычным текстом, чтобы они были похожи на мультфильмы. В серии вышло несколько книг по мультфильмам, где Юрий Сергеевич был не только автором текстов песен, но и драматургом (автором сценариев): «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», — рассказали в пресс-службе.

21 августа Энтину исполнилось 90 лет. К юбилею поэта издание выпустило подарочную книгу под названием «Любимые песни детства». В нее вошли известные песни творца — «Антошка», «Прекрасное далеко», «Дорогою добра», «Песенка о лете» и многие другие композиции из мультфильмов и фильмов.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, чем займется после исчезновения интернета.

