Актриса, телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что будет делать, если любимая многими теория заговора о всемирном прекращении работы интернета воплотится в реальность. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что в этом случае жизнь станет насыщеннее, чем сегодня.

Хотя сегодня интернет и стал важной частью современных людей, выжить без него можно, что подтверждается опытом предыдущих поколений, подчеркнула Бледанс. Она напомнила, что раньше люди активно читали, ходили в музеи, театры и просвещались.

«С исчезновением Сети жизнь, возможно, станет куда насыщеннее, потому что никто не будет сидеть на одном месте. Я не вижу никакой проблемы в этом», — заявила актриса.

Что касается звезд, то они, по мнению ведущей, смогут продвигать себя и без интернета – например, с помощью радио, которое до сих пор крутит популярные песни. Жизнь станет сложнее, но такой сценарий все-таки маловероятен, заключила Бледанс.

До этого сообщалось, что Европа почти полностью зависит от американских облачных сервисов, поэтому США теоретически могут «отрубить» интернет ЕС ЕС на фоне торговых войн. Глава провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер добавил, что европейской сфере информационных технологий следовало было ранее обратить внимание на «нездоровую зависимость» от США в этом вопросе.

Также до этого депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов призывал отключать интернет молодым семьям без детей по ночам ради демографии.

