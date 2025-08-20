Умерла автор фильма «Каникулы в России» Элла Давлетшина

Советская и российская режиссер, продюсер и сценарист Элла Давлетшина умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает aif.ru. со ссылкой на Новосибирский филиал Союза кинематографистов России.

Известно, что режиссер скончалась после долгой борьбы с болезнью, характер которой не уточняется.

Давлетшина специализировалась на документальном кино. Среди ее работ — фильмы «Фас и профиль», «Портрет на фоне утренних газет», «Каникулы в России», «Ноктюрн», «Только для мужчин», «Кое-что о женщинах», а также «Как перестать беспокоиться и начать жить», и другие киноленты.

Элла Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года, училась в Ленинградском университете и во ВГИКе. Работала на Ленинградской студии документальных фильмов, а также на Свердловской и Западно-Сибирской киностудиях.

У Давлетшиной остался муж — оператор Сергей Лаврентьев.

