Названа причина смерти актера Дмитрия Гранкина

Дмитрий Гранкин/VK

Однокурсник назвал причину смерти актера российских сериалов и дубляжа Дмитрия Гранкина. Ярослава Иванова цитирует aif.ru.

По словам Иванова, у 48-летнего Гранкина после операции на сосудах оторвался тромб. Операция Гранкину понадобилась из-за уменьшения проходимости сосудов — это препятствовало диализу.

«[Операция] прошла успешно, но потом, в реанимации, что-то пошло не так. Он погиб из-за тромба, а это такой момент, никогда не знаешь, когда он отделится», — сказал друг покойного.

С 2018 года Дмитрий Гранкин страдал от почечной недостаточности, получил первую группу инвалидности, был на гемодиализе. При этом от трансплантации почки артист отказался.

«Он почему-то очень осторожно относился, говорил, что не хочет чужой орган, и отказался от операции», — объяснил Иванов.

В 2023 году он перенес инсульт.

12 августа Гранкин скончался в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге.

Актер снимался в российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Бандитский Петербург», «Невский», «Шеф», «Ментовские войны», «Литейный» и других.

Ранее умер писатель Евгений Чижов.

