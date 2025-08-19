Заслуженную артистку РСФСР нашли мертвой после пропажи в лесу

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщил Нижегородский государственный академический театр кукол во «Вконтакте».

Шельменкина пропала 7 августа. Тогда поисковый отряд «Рысь» сообщил, что 79-летняя артистка ушла в лес в Семеновском районе и не вернулась. Сейчас стало известно, что тело актрисы нашли. Похороны состоятся 19 августа в храме святой блаженной Матроны Московской.

Шельменкина окончила Горьковское театральное училище в 1965 году. После выпуска она служила в Ставропольском театре кукол до 1968 года. Затем она стала артисткой в Горьковском театре кукол, где проработала 53 года. На сцене этого театра она сыграла более 40 ролей.

«Софья Сергеевна обладала прекрасными музыкальными данными, тонко чувствовала куклу, умела через неё точно передать внутреннее состояние, добиться оправданного движения, слияния слова и жеста. За время работы в театре сыграла множество самых разнообразных ролей. Её работы всегда отличались хорошим вкусом», — заявили в театре.

Театр выразил соболезнования родным и близким артистки.

