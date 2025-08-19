На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заслуженную артистку РСФСР нашли мертвой после пропажи в лесу

Актриса Софья Шельменкина умерла в 79 лет
true
true
true
close
Нижегородский государственный академический театр кукол

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщил Нижегородский государственный академический театр кукол во «Вконтакте».

Шельменкина пропала 7 августа. Тогда поисковый отряд «Рысь» сообщил, что 79-летняя артистка ушла в лес в Семеновском районе и не вернулась. Сейчас стало известно, что тело актрисы нашли. Похороны состоятся 19 августа в храме святой блаженной Матроны Московской.

Шельменкина окончила Горьковское театральное училище в 1965 году. После выпуска она служила в Ставропольском театре кукол до 1968 года. Затем она стала артисткой в Горьковском театре кукол, где проработала 53 года. На сцене этого театра она сыграла более 40 ролей.

«Софья Сергеевна обладала прекрасными музыкальными данными, тонко чувствовала куклу, умела через неё точно передать внутреннее состояние, добиться оправданного движения, слияния слова и жеста. За время работы в театре сыграла множество самых разнообразных ролей. Её работы всегда отличались хорошим вкусом», — заявили в театре.

Театр выразил соболезнования родным и близким артистки.

Ранее названа причина смерти актера Дмитрия Гранкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами