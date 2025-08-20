Адвокат назвал риски для «Привет, Андрей!» после регистрации бренда Николаева

Адвокат Сергей Жорин назвал риски для шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» после регистрации одноименного бренда композитором Игорем Николаевым. Специалиста цитирует Passion.

Песня «Привет, Андрей» — хит певицы Ирины Аллегровой, который Игорь Николаев создал в 1992 году. Жорин обратил внимание на то, что теперь Николаев сможет выпускать множество товаров под этим коммерческим слоганом.

«Обратите внимание: перечень товаров включает рекламу, IT и даже медицину. Это типичная стратегия «широкой защиты» — регистрировать во множестве сфер, чтобы никто не перехватил бренд», — рассказал Жорин.

Шоу Андрея Малахова с таким же названием выходит на телеканале «Россия-1» с конца 2017 года. Если у телеведущего или канала нет оформленных прав на товарный знак, Николаев сможет потребовать прекратить использовать название либо разрешить его использование только за деньги (по лицензии), рассказал Жорин. Кроме того, продолжил он, стороны могут договориться и закрепить права в разных сферах: Малахов — в медиа, Николаев — в музыке/одежде.

По словам Жорина, Малахову теперь нужно либо доказывать свои приоритетные права, либо вступать с Николаевым в переговоры.

О регистрации бренда стало известно накануне. Теперь Николаев сможет продавать музыку, посуду, игрушки, компьютерные игры, одежду, посуду и многое другое с таким названием. Исключительные права будут принадлежать ему до 2034 года.

