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В российском регионе разгорелся судебный скандал из-за песни Игоря Николаева

В свердловский суд подали иск из-за нарушения прав, связанных с песней Николаева
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Владимир Вяткин/РИА Новости

В Свердловский арбитражный суд поступили иски, связанные с шоколадом под названием «Выпьем за любовь», как и песня Игоря Николаева. Правообладатели товарного знака привлекли к процессу автора композиции, однако пока им удается отсудить лишь незначительные суммы. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, организация-правообладатель указанного товарного знака обнаружила, что сразу несколько екатеринбургских интернет-магазинов продают на маркетплейсах одноименный шоколад. Исковые требования составляют от 250 до 800 тыс. рублей. Однако, по решению суда, компании полагается лишь по 15-20 тыс. рублей по каждому делу.

«По мнению истца, удовлетворенный судом размер компенсации 15 тысяч рублей не соответствует принципам справедливости и разумности. Ответчик фактически использовал широко известный товарный знак «Выпьем за любовь», — говорится в материалах одного из дел.

До этого в Иркутской области суд постановил взыскать 100 тысяч рублей с ресторана, который нарушал авторские права, проигрывая музыку, в том числе хиты известных американских артистов Джастина Тимберлейка и Селены Гомес.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2024 года представитель «Российского авторского общества» (РАО) зафиксировал на видео, как в ресторане звучала музыка. После анализа записи специалист подтвердил, что в ней были композиции различных зарубежных исполнителей. При этом права авторов были нарушены, так как ресторан не выплачивал вознаграждение за использование их произведений и не заключал лицензионный договор с РАО.

Суд при этом признал, что сумма в 200 тысяч рублей, заявленная истцом, является чрезмерной.

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