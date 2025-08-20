На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезде сериала «Воронины» удалили злокачественную опухоль

Актрисе Анне Фроловцевой диагностировали онкологическое заболевание
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актрисе Анне Фроловцевой провели экстренную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 76-летняя Фроловцева обратилась в больницу из-за болей в груди. Врачи обнаружили у артистки злокачественную опухоль и диагностировали онкологическое заболевание. Затем знаменитости удалили новообразование.

Как отмечает Mash, на данный момент Фроловцева восстанавливается после операции. С ней всё в порядке. Теперь артистка будет проходить гормональную терапию и химиотерапию.

Анна Фроловцева наиболее известна по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины».

В декабре 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Фроловцевой потребовалась экстренная помощь врачей. Издание уточнило, что актриса обратилась к врачам с проблемами с сердцем на фоне сахарного диабета. Фроловцева пожаловалась на боли в сердце и учащенное сердцебиение в течение нескольких дней, боли отдавали в руку.

По данным издания, врачи диагностировали у Фроловцевой фибрилляцию предсердий. При таком диагнозе есть риск формирования тромбов и инсульта.

Ранее Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции.

