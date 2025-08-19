Народный артист России Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Неделю 75-летнему Щербакову сделали операцию по замене тазобедренного сустава. По информации канала, он написал отказ от лечения в стационаре и 18 августа уехал домой.

Врачи научили артиста ходить на костылях и ходунках, теперь ему нужно около месяца, чтобы восстановить подвижность, перемещаясь с опорой.

Борис Щербаков упал на даче 24 июля и ударился бедром. Его госпитализировали, а через два дня выписали. Актер ходил с костылями, но 11 августа упал на то же бедро и оказался в больнице.

14 августа Telegram-канал Mash утверждал, что врачи диагностировали нарушение в работе сердца Щербакова. По их данным, пульс резко упал до критически низкой отметки ударов. Однако артист якобы отказался от имплантации электрокардиостимулятора. Актер опроверг это и назвал утверждение канала ошибкой.

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда №17», «Федя. Народный футболист».

