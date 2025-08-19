На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции

Mash: актер Щербаков покинул больницу через неделю после операции
true
true
true
close
Продюсерский центр ИВАН

Народный артист России Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Неделю 75-летнему Щербакову сделали операцию по замене тазобедренного сустава. По информации канала, он написал отказ от лечения в стационаре и 18 августа уехал домой.

Врачи научили артиста ходить на костылях и ходунках, теперь ему нужно около месяца, чтобы восстановить подвижность, перемещаясь с опорой.

Борис Щербаков упал на даче 24 июля и ударился бедром. Его госпитализировали, а через два дня выписали. Актер ходил с костылями, но 11 августа упал на то же бедро и оказался в больнице.

14 августа Telegram-канал Mash утверждал, что врачи диагностировали нарушение в работе сердца Щербакова. По их данным, пульс резко упал до критически низкой отметки ударов. Однако артист якобы отказался от имплантации электрокардиостимулятора. Актер опроверг это и назвал утверждение канала ошибкой.

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда №17», «Федя. Народный футболист».

Ранее певец Алексей Чумаков рассказал, что перенес срочную операцию на позвоночнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами