Звезде «Ворониных» потребовалась помощь врачей

Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание уточнило, что 76-летняя актриса обратилась к врачам с проблемами с сердцем на фоне сахарного диабета. Фроловцева пожаловалась на боли в сердце и учащенное сердцебиение в течение нескольких дней, боли отдавали в руку.

По данным издания, врачи диагностировали у Фроловцевой фибрилляцию предсердий — из-за этого есть риск формирования тромбов и инсульта.

Актрису лечили в стационаре, ей выписали лекарства и дали рекомендации по улучшению состояния. При этом в конце февраля Анна Фроловцева планирует выйти на сцену в спектакле «Оркестр» в Центральном доме актера в Москве.

В сериале «Воронины» Фроловцева играла Галину Ивановну Воронину — маму главного героя.

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