Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезде «Ворониных» потребовалась помощь врачей

Актриса Фроловцева обратилась к врачам с проблемами с сердцем

close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание уточнило, что 76-летняя актриса обратилась к врачам с проблемами с сердцем на фоне сахарного диабета. Фроловцева пожаловалась на боли в сердце и учащенное сердцебиение в течение нескольких дней, боли отдавали в руку.

По данным издания, врачи диагностировали у Фроловцевой фибрилляцию предсердий — из-за этого есть риск формирования тромбов и инсульта.

Актрису лечили в стационаре, ей выписали лекарства и дали рекомендации по улучшению состояния. При этом в конце февраля Анна Фроловцева планирует выйти на сцену в спектакле «Оркестр» в Центральном доме актера в Москве.

В сериале «Воронины» Фроловцева играла Галину Ивановну Воронину — маму главного героя.

Накануне сообщалось о госпитализации актрисы Ирины Муравьевой.

Ранее Элтон Джон сделал печальное заявление на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами