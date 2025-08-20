Пригожин рассказал, сколько тратит на телевизионные съемки Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал iz.ru, что его жена, певица Валерия, тратит минимум 400 тысяч рублей на съемки по телевидению.

Как объяснил Пригожин, эта сумма нужна для того, чтобы «собрать» артистку на съемки. Эти деньги идут на визажистов, парикмахеров, стилистов, звукорежиссеров, водителя и костюм.

«Единственный в стране человек, который не берет в аренду вещи, а покупает сам и тратит на это огромные деньги, — Филипп Киркоров. Я не знаю второго такого, который вкладывается в дорогие вещи, чтобы нравиться публике. Он единственный. Филипп — король в одежде», — отметил продюсер.

По словам Пригожина, Валерия иногда берет платья в аренду и реже их покупает. Продюсер добавил, что, когда были иностранные компании, артистка могла носить брендовые наряды по бартеру.

«Но по бартеру не будут работать визажисты, парикмахеры, звукорежиссеры. У всех есть семьи. А сейчас появились новые люди — рилсмейкеры, которых ты возишь с собой. Они получают, извините, тоже прилично», — рассказал шоумен.

