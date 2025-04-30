В трех книгах «Подписных изданий» обнаружили признаки пропаганды идей ЛГБТ

Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении ООО «Комплект — Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Книжный магазин «Подписные издания» обвинили в нарушении ч.1 ст.6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

«Представители ООО «Комплект — Подписные издания» с правонарушением не согласны. Объяснения обещали дать в судебном заседании», — сказано в посте.

10 апреля стало известно, что правоохранители пришли с проверкой в филиал магазина «Подписных изданий» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на запрещенные книги с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Согласно опубликованным кадрам, силовики не предупреждали магазин о проверке. При входе в филиал «Подписных изданий» правоохранители попросили продавца позвать директора, однако на встречу с проверяющими вышел его заместитель. Он предоставил документы о продукции и вел себя вежливо при демонстрации товара.

Ранее сообщалось, что трек Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро» потребовали запретить в России.