«Сплошной энтузиазм»: Кевин Костнер ответил на иск о сцене изнасилования

Актер и режиссер Кевин Костнер потребовал отклонить иск о сексуальных домогательствах, поданный против него каскадершей Девин Ла Беллой. Об этом сообщает TMZ.

Ла Белла утверждает, что ее заставили участвовать в сцене изнасилования на съемках вестерна «Горизонт» без согласия.

Костнер в ответ приводит письмо Ла Беллы, в котором та благодарит режиссера за чудесные недели съемок и рассказывает, что многому научилась.

«Не было ни гнева, ни негодования, сплошной энтузиазм и благодарность», — говорят адвокаты Костнера.

Ла Белла была дублершей актрисы Эллы Хант. В сцене, о которой идет речь, она снималась с актером Роджером Айвенсом в крытой повозке. Они лежали рядом, и Ла Белла была полностью одета в платье длиной до щиколотки с велосипедными шортами под ним.

По словам Костнера, в сцене Айвенс приподнял подол ее платья и перекинул ногу через девушку. Наготы, изнасилования, имитации секса или физического контакта между Ла Беллой и Айвенсом на съемках не было.

В своем заявлении Костнер также называет обвинения Ла Беллы «абсолютно ложными» и считает «глубоко разочаровывающим» то, что кто-то из участников съемок пытался поставить его в неловкое положение и навредить его репутации.

В мае журналистка Ксения Собчак заявила, что интимные сцены в кино нужно обговаривать с актерами заранее. Так она отреагировала на иск Ла Беллы.

