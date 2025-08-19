Суханкина объяснила феномен популярности Кадышевой

Певица Суханкина: директор Кадышевой выложил ее песни в TikTok и не ошибся

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина объяснила феномен популярности певицы Надежды Кадышевой. Ее цитирует NEWS.ru.

По информации Суханкиной, директор или другой человек из ближнего круга Кадышевой начал целенаправленно выкладывать ее песни в TikTok в расчете на успех у молодой аудитории.

«И, что называется, «зашло», — говорит Суханкина.

Артистка добавила, что и сама стала выкладывать ролики в социальные сети — не только со своими песнями, но и с классическими произведениями.

«Или рассказываю про свой сад-огород», — делится артистка.

В начале года Суханкина призналась в интервью Борису Корчевникову, что сделала аборт от своего мужа-алкоголика. Суханкина была замужем за музыкантом Большого театра по имени Александр. Артистка рассказала, что решила выйти за него несмотря на зависимость. Как отметила певица, отец изначально просил ее не ввязываться.

Ранее Пугачева обратилась к внуку Пьехи с предложением.