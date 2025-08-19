На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пугачева обратилась к внуку Пьехи с предложением

Певица Пугачева призвала певца Пьеху ни о чем не думать
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась с предложением к внуку своей коллеги Эдиты Пьехи — певцу Стасу Пьехе. Ее комментарий появился под сообщением артиста на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ни о чем не думай», — написала исполнительница большими буквами под видео Пьехи.

Недавно Пьеха пожаловался на проблемы со здоровьем. Пьеха рассказал, что концерт в Нижнем Новгороде, прошедший 16 августа, потребовал от него полной отдачи и негативно отразился на самочувствии. Певец пояснил, что давно испытывает проблемы со сном и из-за этого находится под наблюдением специалистов.

Стас Пьеха — сын дочери Эдиты Пьехи, артистки Илоны Броневицкой. Настоящая популярность к артисту пришла, когда он попал на проект талантов «Фабрика звезд 4». Через год после участия в шоу Пьеха записал первый дебютный альбом.

Помимо музыки, певец также пишет стихи. Кроме этого, Стас Пьеха снимается в кино, занимается дубляжом мультфильмов и участвует в различных ТВ-шоу.

Недавно артисту исполнилось 45 лет. Жизнь и карьера Стаса Пьехи — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее Валерию Леонтьеву предрекли потерю мимики после пластики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами