Пугачева обратилась к внуку Пьехи с предложением

Певица Пугачева призвала певца Пьеху ни о чем не думать

Народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась с предложением к внуку своей коллеги Эдиты Пьехи — певцу Стасу Пьехе. Ее комментарий появился под сообщением артиста на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ни о чем не думай», — написала исполнительница большими буквами под видео Пьехи.

Недавно Пьеха пожаловался на проблемы со здоровьем. Пьеха рассказал, что концерт в Нижнем Новгороде, прошедший 16 августа, потребовал от него полной отдачи и негативно отразился на самочувствии. Певец пояснил, что давно испытывает проблемы со сном и из-за этого находится под наблюдением специалистов.

Стас Пьеха — сын дочери Эдиты Пьехи, артистки Илоны Броневицкой. Настоящая популярность к артисту пришла, когда он попал на проект талантов «Фабрика звезд 4». Через год после участия в шоу Пьеха записал первый дебютный альбом.

Помимо музыки, певец также пишет стихи. Кроме этого, Стас Пьеха снимается в кино, занимается дубляжом мультфильмов и участвует в различных ТВ-шоу.

Недавно артисту исполнилось 45 лет. Жизнь и карьера Стаса Пьехи — в галерее «Газеты.Ru».

