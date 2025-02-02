Суханкина рассказала, что сделала аборт на позднем сроке

Певица Маргарита Суханкина призналась в интервью Борису Корчевникову, что сделала аборт от своего мужа-алкоголика.

Суханкина была замужем за музыкантом Большого театра по имени Александр. Артистка рассказала, что решила выйти за него несмотря на зависимость. Как отметила певица, отец изначально просил ее не ввязываться. Но она его не послушала. Во время брака исполнительница забеременела. Тогда Александр настоял на аборте.

«Я говорю: «Зачем?» Он говорит: «Понимаешь, я пью. Ты сейчас родишь умственно отсталого, ты на всю жизнь обречешь себя, потому что у меня алкоголь. Я должен быть стерильным, кровь должна быть чистая», — вспомнила певица.

Суханкина рассказала, что долго не решалась на аборт и сделала его на позднем сроке. Она обманула врачей, подвергнув себя большим рискам. По словам знаменитости, в тот день она потеряла много крови. Через несколько месяцев артистка снова забеременела. В этот раз она решила рожать, однако ребенка не стало. Певица объяснила, что после аборта в организме «что-то осталось», что вызвало в плаценте инфекцию, которая привела к трагедии.

«После того случая у меня с деторождением начались колоссальные проблемы, дети не получались никак», — поделилась исполнительница.

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