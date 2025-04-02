Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уфимская группа обогнала по популярности Леди Гагу и Кендрика Ламара в мировом чарте

Эксперт Плетнев: песня «Homay» группы Ay Yola стала всемирно популярна из-за гармоничного звучания
close
ayyola.music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уфимская группа Ay Yola 2 апреля заняла седьмую строку в мировом чарте Shazam и обогнала по популярности хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара. Глава музыкальной редакции HiFi-стриминга Звук Александр Плетнев объяснил «Газете.Ru» успех песни «Homay», покорившей мир.

Эксперт указал на то, что к концу марта прослушивания песни «Homay» в Звуке выросли в 17 раз по сравнению с первой неделей после выхода релиза.

«Сразу вспоминается успех трека «Пыяла», написанного на татарском языке — он долго оставался в первых строчках всех чартов. В этом смысле главное для популярности — гармоничное звучание. Трек завирусился в первую очередь через короткие ролики в соцсетях, где важна отлично сделанная композиция и музыкальные переходы, под которые можно снять видео», — говорит Плетнев.

Он также посоветовал ознакомиться с переводом песни.

«Это красивый текст, он посвящен птице Хумай — персонажу башкирского эпоса «Урал-батыр». Большую долю прослушиваний песня получила в Казахстане — там также есть легенда о птице Хумай, приносящей счастье, поэтому трек особенно отозвался слушателям», — заключил он.

Накануне Леди Гага оценила номер российской «Маски» на ее новый хит.

Ранее продюсеры нового «Форсажа» отказались сотрудничать с рэпером из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами