Уфимская группа обогнала по популярности Леди Гагу и Кендрика Ламара в мировом чарте

Уфимская группа Ay Yola 2 апреля заняла седьмую строку в мировом чарте Shazam и обогнала по популярности хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара. Глава музыкальной редакции HiFi-стриминга Звук Александр Плетнев объяснил «Газете.Ru» успех песни «Homay», покорившей мир.

Эксперт указал на то, что к концу марта прослушивания песни «Homay» в Звуке выросли в 17 раз по сравнению с первой неделей после выхода релиза.

«Сразу вспоминается успех трека «Пыяла», написанного на татарском языке — он долго оставался в первых строчках всех чартов. В этом смысле главное для популярности — гармоничное звучание. Трек завирусился в первую очередь через короткие ролики в соцсетях, где важна отлично сделанная композиция и музыкальные переходы, под которые можно снять видео», — говорит Плетнев.

Он также посоветовал ознакомиться с переводом песни.

«Это красивый текст, он посвящен птице Хумай — персонажу башкирского эпоса «Урал-батыр». Большую долю прослушиваний песня получила в Казахстане — там также есть легенда о птице Хумай, приносящей счастье, поэтому трек особенно отозвался слушателям», — заключил он.

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