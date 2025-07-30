На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России опровергли возможность приезда Дженнифер Лопес

Продюсер Ратников: концерт Дженнифер Лопес в России невозможен
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Популярная американская певица Дженнифер Лопес не собиралась приезжать на гастроли в Россию. Об этом ТАСС рассказал гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Ратников, который ранее организовывал концерты Лопес в России, подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Запада ее выступления в РФ не представляются возможными. Поэтому певица не могла проводить никаких переговоров о будущем концерте в России.

Продюсер подверг резкой критике ранее звучавшие сообщения о возможном выступлении Лопес в России, назвав их «недостоверным и некомпетентным хайпом». Ратников отметил, что в нынешней ситуации с санкциями в РФ не могут приезжать иностранные исполнители, работающие в большой международной системе музыкального бизнеса. Россию сейчас посещают только те зарубежные артисты, которым по каким-либо причинам закрыт основной музыкальный рынок Запада. В частности, они могут находиться в сложных отношениях с концертной индустрией в своей стране или иметь эксцентричные политические взгляды.

29 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Лопес вела переговоры о возможном выступлении в России, но отказалась из-за боязни столкнуться с критикой со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Джейсон Деруло выступит в Москве и Санкт-Петербурге.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами