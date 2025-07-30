В России опровергли возможность приезда Дженнифер Лопес

Популярная американская певица Дженнифер Лопес не собиралась приезжать на гастроли в Россию. Об этом ТАСС рассказал гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Ратников, который ранее организовывал концерты Лопес в России, подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Запада ее выступления в РФ не представляются возможными. Поэтому певица не могла проводить никаких переговоров о будущем концерте в России.

Продюсер подверг резкой критике ранее звучавшие сообщения о возможном выступлении Лопес в России, назвав их «недостоверным и некомпетентным хайпом». Ратников отметил, что в нынешней ситуации с санкциями в РФ не могут приезжать иностранные исполнители, работающие в большой международной системе музыкального бизнеса. Россию сейчас посещают только те зарубежные артисты, которым по каким-либо причинам закрыт основной музыкальный рынок Запада. В частности, они могут находиться в сложных отношениях с концертной индустрией в своей стране или иметь эксцентричные политические взгляды.

29 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Лопес вела переговоры о возможном выступлении в России, но отказалась из-за боязни столкнуться с критикой со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Джейсон Деруло выступит в Москве и Санкт-Петербурге.