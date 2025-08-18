На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леонтьеву предрекли потерю мимики после пластики

Хирург Свиридов заявил, что Леонтьев может потерять мимику из-за филлеров
Владимир Родионов/РИА Новости

Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал в беседе с изданием «Абзац» о возможных опасностях, которые могут произойти с певцом Валерием Леонтьевым из-за пластики.

Свиридов заявил, что у артиста есть филлеры в области лица. По мнению хирурга, у Леонтьева могли начаться спаечные процессы из-за постоянного ввода инъекционных препаратов.

«Они могут деформировать контур лица в виде впадин. В таком случае нужно ввести еще больше филлеров, чтобы скрыть неровности. Возникает порочный круг, когда предыдущее действие усугубляет последующее. Предположу, что он вошел в этот порочный круг», — рассказал хирург.

Как считает Свиридов, Леонтьев может столкнуться с такими последствиями, как неровное лицо или потеря мимики, если откажется от филлеров.

В январе издание kp.ru утверждало, Валерий Леонтьев якобы сделал несколько операций после неудачной пластики на глаза.

По словам знакомых Леонтьева, музыкант уже решил проблемы с неудачной блефаропластикой, а также сделал операции на колени. Представители артиста не комментировали эти сообщения.

Ранее Киркоров впервые после ожога показал раненую руку.

