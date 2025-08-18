Американский рэпер Busta Rhymes выступит в России

Американский хип-хоп-исполнитель Busta Rhymes выступит на фестивале «Проекция», который пройдет в кинопарке «Москино» 30 и 31 августа, сообщается на сайте мероприятия.

На сцене рэпера можно будет видеть 31 августа.

Его выступление будет дополнено масштабными световыми инсталляциями и 3D-мэппингом, превращающим пространство в живое цифровое полотно. Рядом со сценой появится арт-объект — самолет с динамической подсветкой.

Busta Rhymes — американский исполнитель рэпер, продюсер, актер. Настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший. Свое прозвище получил в честь футболиста НФЛ Джорджа Раймса по прозвищу Бастер. Он имеет 11 номинаций «Грэмми» — за лучшее сольное рэп-исполнение, лучший альбом в жанре, а также лучшую песню.

Рэпер успел поработать с Оззи Озборном, а также с группой Linkin Park, певицей Мэрайей Кэри и коллективом Flipmode Squad. Он также написал оригинальную песню «Where's My Money» для одной из радиостанций в видеоигре Grand Theft Auto IV 2008 года.

В 2017 году Busta Rhymes выступил на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Ранее рэпер Akon избил охранника на своем концерте в Сочи.