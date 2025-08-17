На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Akon в Сочи прокатился верхом на охраннике, отшлепав того по щекам

SHOT: рэпер Эйкон побил по голове охранника концерта в Сочи
akon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американский рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) ударил охранника своего концерта в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, во время концерта Эйкон запрыгнул на плечи секьюрити Искандеру Черкесову, а затем постучал по его голове и щекам. Рэпер прокатился на охраннике по всему залу.

Черкесов признался, что не хотел срывать концерт артиста, поэтому не стал скидывать его в толпу. По словам охранника, он не хотел подставлять своего начальника, который ему «как брат».

7 августа Эйкон приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

По данным Mash, номер класса люкс Эйкона стоит миллион рублей в сутки. Помещение площадью 300 кв. м оформлено в славянском стиле. На крыше номера есть бассейн.

9 августа Эйкон выступил в Москве.

Ранее американский рэпер попросил баньку «по-черному» в Сочи.

