Вдова Алексея Баталова потеряла зрение: «Сволочи подсыпали что-то»

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, танцовщица Гитана Леонтенко, рассказала NEWS.ru, что потеряла зрение.

Леонтенко считает, что лишилась способности видеть из-за злоумышленников.

«Мне эти сволочи подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу. Не знаю, что подсыпали», — рассказала артистка.

В октябре 2019 года начались разбирательства актера Алексея Баталова. После были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Михаилу Цивину дали пять лет в колонии общего режима.

В конце того же ноября сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорила. Актрисе было тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм.

Ранее участник популярной группы потерял сознание на сцене.