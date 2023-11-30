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У фигурантки дела о хищении имущества актрисы Дрожжиной парализовало лицо

Shot: пережившая инфаркт актриса Наталья Дрожжина похудела до 41 кг

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

У актрисы Натальи Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, артистка практически не говорит и ей тяжело есть. Она весит 41 килограмм. Актриса также жалуется на одышку, головокружения и быструю утомляемость. Shot отмечает, что врачи пытались помочь Дрожжиной полностью восстановится после инфаркта, однако некоторые последствия оказались необратимы.

В октябре, по данным Shot, Дрожжина перенесла инфаркт. 26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

Разбирательства с недвижимостью советского актера Алексея Баталова начались еще в октябре 2019 года. Дрожжина и Цивин были задержаны. Актриса утверждала, что доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

Обвинение требовало приговорить Дрожжину к шести годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Михаила Цивина прокурор требовал приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

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