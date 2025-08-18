Участник популярной группы потерял сознание на сцене

Австралийский поп-дуэт отменил концерт после того, как один из участников группы потерял сознание прямо на сцене. Об этом сообщает People.

Группа Royel Otis, состоящая из музыкантов Роэла Мэдделла и Отиса Павловича, должна была выступить 17 августа на фестивале «Lowlands + Pukkelpop» в Германии. Несколькими днями ранее, 15 августа, Мэдделл потерял сознание на сцене фестиваля «MS Dockville» в Гамбурге.

«Роэл подхватил после вчерашнего концерта в Гамбурге», — объяснили представители группы.

Один из зрителей, присутствовавший на концерте 15 августа, рассказал на форуме Reddit, что Мэдделл упал после третьей песни, а затем его унесли со сцены. По его словам, во время инцидента группа начала играть джазовую импровизацию, после над сценой опустили занавес.

Поклонник заявил, что Мэдделла вынесли обратно на сцену «два или три человека» и он заметно дрожал во время исполнения следующей композиции.

