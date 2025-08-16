На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер игравший в военных фильмах актер Владимир Шустов

В Казахстане скончался актер Владимир Шустов
Северо-Казахстанский театр драмы им. Н. Погодина/VK

В Казахстане умер актер театра и кино, театральный режиссер Владимир Шустов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н.Ф. Погодина.

Шустов умер в Петропавловске.

«В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов», — пишут коллеги в некрологе.

После окончания Омского университета имени Достоевского по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников» Владимир Шустов в разные годы работал в Кизеловском драматическом театре, Джамбульском русском театре драмы, Русском ТЮЗе Ташкента, Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н.Ф. Погодина.

Как режиссер работал над спектаклями «Ревизор», «Дамы и гусары» и др. Снялся в трех военных фильмах — «Битва за Родину», «Приказ вернуться живым», «Смуглянка».

Ранее писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море в возрасте 58 лет.

