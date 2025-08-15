Прощание с Юрием Бутусовым состоится 23 августа

Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Театре Пушкина в Москве 23 августа

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

«Прощание с Юрием Бутусовым будет в нашем театре в субботу, 23 августа», — говорится в сообщении.

Режиссер умер в 63 года. Он утонул во время отдыха в Болгарии. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Бутусова кремируют в Болгарии, а затем перевезут в Санкт-Петербург для захоронения.

С 2011 по 2018 годы Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.

