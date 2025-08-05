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Скончался худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Режиссер Юхананов умер на 68-м году жизни
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Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на театрального критика, ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского.

«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», — подтвердил Заславский.

Причину смерти режиссера он не назвал.

Борис Юхананов окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» (1979) и ГИТИС по специальности «режиссер драмы» в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева (1986).

Создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр» (1985), был одним из основателей движения «параллельное кино» (1986).

Спектакли Юхананова шли на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Вильнюса, Лондона. С 2013 года был художественным руководителем «Электротеатра Станиславский». Под его руководством была проведена полная реконструкция здания театра. На сцене «Станиславского» Юхананов поставил трилогию «Синяя птица», оперный сериал «Сверлийцы», двухчастный спектакль «Стойкий принцип», «Пик Ник или Сказки старого ворона», «Кафка в Афинах» и др.

Внутри театра Юхананов также создал собственное издательство, выпустившее десятки книг, включая книги самого режиссера и других театральных деятелей.

Ранее умер российский звукорежиссер Петр Пивоваров.

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