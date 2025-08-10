«Нелепая смерть». Что известно о гибели режиссера Юрия Бутусова

Режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море во время отпуска в Болгарии

Эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии. По словам коллег режиссера, ему не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе. За два года до своей гибели режиссер признался, что покинул Россию, чтобы остаться в живых.

Известный театральный режиссер Юрий Бутусов погиб в возрасте 63 лет во время отпуска на юго-востоке Болгарии. По информации Telegram-канала SHOT, бывший главный режиссер петербургского Театра имени Ленсовета и московского Театра имени Евгения Вахтангова утонул в Черном море.

«Бутусов погиб в курортном городе Созополь в Болгарии. Он пошел купаться в море, и его затянуло под волну»,

— говорится в публикации.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с РБК уточнил, что Бутусов отдыхал вместе с семьей. По его словам, режиссеру не удалось справиться с волнами, поскольку был «легкий шторм».

«Вот какая нелепая смерть»,

— отметил Крок.

В своем Telegram-канале руководитель театра подчеркнул, что Бутусов «был человеком ярким и самобытным, строил свой театр, имел собственную философию». Крок обратил внимание на то, что творческий почерк режиссера «нравился не всем, не все его принимали».

«Но я искренне благодарен Юрию Николаевичу за все, что он сделал <...> Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно», — написал он.

Журналистка Сусанна Альперина со ссылкой на заместителя худрука «Театра Наций» Романа Должанского сообщила, что тело Бутусова сейчас находится в болгарском городе Бургасе.

Информация о дате и месте прощания пока не обнародована.

«Попытка остаться живым»

В ноябре 2022 года стало известно, что Бутусов уволился из театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжить работу.

«Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — заявил «Интерфаксу» директор театра Крок.

В августе 2023-го Бутусов признался, что после начала СВО почувствовал себя «растоптанным» и решил уехать из России, так как хочет «остаться живым».

«Я не могу размахивать кулаками, я миролюбивый человек, но я не хочу позволять так над собой издеваться. Я принимаю это сложное решение — уехать, потому что я хочу оставаться человеком. Я хочу жить, и для меня это пересечение границы, это попытка остаться живым», — сказал он в интервью Forbes.

Бутусов подчеркивал, что для него Родина — это «добро, милосердие, прощение».

Чем известен Бутусов?

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в городе Гатчина Ленинградской области. Окончил Кораблестроительный институт и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. С 1996-го работал режиссером в театре имени Ленсовета.

Бутусов прославился своей дипломной работой «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета, которая была поставлена на сцене Театра на Крюковом канале в 1996 году.

Главные роли сыграли Константин Хабенский, Михаил Трухин и Михаил Пореченков. Работа получила две премии «Золотая маска» и высший приз за режиссуру на петербургском фестивале «Рождественский парад».

В 2002 году начал работать в московском театре «Сатирикон». С 2004 года прекратил режиссерскую деятельность в театре имени Ленсовета, но вернулся туда в 2011-м в качестве главного режиссера.

Спустя шесть лет, в 2017 году, он становится художественным руководителем театра имени Ленсовета, на сцене которого поставил такие спектакли, как «Три сестры», «Дядя Ваня», «Гамлет», «Макбет.Кино».

В 2018-м уволился по собственному желанию. В том же году он занял пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, где режиссировал спектакли «Бег», «Король Лир» и «Пер Гюнт».

В 2022-м уехал из России, поставил несколько спектаклей в Латвии, Литве и Норвегии.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».