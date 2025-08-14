На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы имена победителей кинофестиваля «Окно в Европу»

Фестиваль «Окно в Европу» выиграл фильм Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Shutterstock/Grusho Anna

В конкурсе игрового кино фестиваля «Окно в Европу — 2025» победителем стала картина Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета». Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм рассказывает о жизни 17-летнего Дато, жизнь которого переворачивается в момент, когда на пороге его дома после долгих лет отсутствия появляется его мать. Помимо этого, картину отметили наградой «Пять звезд».

Киноленту Камила Рамазанова «Встречные» отметили специальным призом жюри «За искренность и человечность». При этом фильм «35-я страница» забрал награду за лучший сценарий.

В номинации документального кино приз забрала картина Филиппа Устинова «Инстинкт», а среди анимационных проектов награды удостоился «Жил-был тигр» Марии Верик и Дмитрия Мосягина.

До этого российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил конкурсные программы. В конкурс короткого метра вошли 29 фильмов со всей страны, конкурс полнометражных дебютов представит семь картин молодых авторов.

Ранее стало известно, что в России могут запретить фильмы Алексея Балабанова.

