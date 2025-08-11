На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На фестивале «Короче» покажут фильм со звездами «Аноры»

Фестиваль коротких метров и дебютов «Короче» объявил конкурсную программу
true
true
true
close
Кинопоиск

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил конкурсные программы. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

В конкурс короткого метра вошли 29 фильмов со всей страны, конкурс полнометражных дебютов представит семь картин молодых авторов. Среди них есть и авторы короткометражных работ, ранее представленных на фестивале — Кирилл Логинов, Иван Шкундов, Игорь Марченко и Савелий Осадчий.

«Премьера на нашем фестивале — это первый тест для дебютантов — здесь они получают первые отклики прессы и зрителей, что очень важно. Нынешние участники, как и победители наших прошлогодних конкурсов, вновь демонстрируют интерес к теме семейных отношений, взрослению, проживанию возникающих на этом пути травм и свой уникальный, зачастую глубоко личный взгляд на поиск свободы», — рассказывает программный директор секции полнометражных дебютов Ситора Алиева.

В конкурсе дебютного кино участвуют картины «Взрослый сын» Ивана Шкундова о женщине и мужчине, решающих найти совместное счастье и уже воспитавших по взрослому сыну; «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева со звездами «Аноры» Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой о подростке и бездомной; «Мальчик-птица» Савелия Осадчего о детдомовце, чей детский голос не сломался и стал даром; «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой о романе в параллельных мирах; «Социализация» Анны Волконской об ученике православного пансиона в обычной школе; «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко о бесящих друг друга возлюбленных; «Три свадьбы и один побег» Кирилла Логинова о старшекласснице из абхазского села, которая мечтает стать актрисой и не спешит замуж.

XIII фестиваль «Короче» пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде. Все картины будут показаны впервые.

Ранее была объявлена программа игрового конкурса фестиваля «Окно в Европу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами