На фестивале «Короче» покажут фильм со звездами «Аноры»

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил конкурсные программы. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

В конкурс короткого метра вошли 29 фильмов со всей страны, конкурс полнометражных дебютов представит семь картин молодых авторов. Среди них есть и авторы короткометражных работ, ранее представленных на фестивале — Кирилл Логинов, Иван Шкундов, Игорь Марченко и Савелий Осадчий.

«Премьера на нашем фестивале — это первый тест для дебютантов — здесь они получают первые отклики прессы и зрителей, что очень важно. Нынешние участники, как и победители наших прошлогодних конкурсов, вновь демонстрируют интерес к теме семейных отношений, взрослению, проживанию возникающих на этом пути травм и свой уникальный, зачастую глубоко личный взгляд на поиск свободы», — рассказывает программный директор секции полнометражных дебютов Ситора Алиева.

В конкурсе дебютного кино участвуют картины «Взрослый сын» Ивана Шкундова о женщине и мужчине, решающих найти совместное счастье и уже воспитавших по взрослому сыну; «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева со звездами «Аноры» Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой о подростке и бездомной; «Мальчик-птица» Савелия Осадчего о детдомовце, чей детский голос не сломался и стал даром; «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой о романе в параллельных мирах; «Социализация» Анны Волконской об ученике православного пансиона в обычной школе; «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко о бесящих друг друга возлюбленных; «Три свадьбы и один побег» Кирилла Логинова о старшекласснице из абхазского села, которая мечтает стать актрисой и не спешит замуж.

XIII фестиваль «Короче» пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде. Все картины будут показаны впервые.

Ранее была объявлена программа игрового конкурса фестиваля «Окно в Европу».