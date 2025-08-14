В России могут запретить фильмы Алексея Балабанова

Депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала в беседе с изданием «Абзац», что некоторые фильмы режиссера дилогии «Брат» Алексея Балабанова могут запретить в России.

Драпеко объяснила, что стоит проверить отечественное кино 80-х и 90-х на соответствие традиционным ценностям. Она предположила, что некоторые картины Балабанова могут подвергнуться цензуре или вовсе будут запрещены.

«Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — добавила депутат.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1980-х годах он начал свою карьеру на Свердловской киностудии в роли ассистента режиссера, а его дебют в качестве режиссера состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время».

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

4 июля депутат Дмитрий Сергин сообщил, что в Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова.

Улица Балабанова будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район). Она будет находиться по соседству с улицей другого уральского режиссера — народного артиста РСФСР Ярополка Лапшина.

