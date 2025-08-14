Рэпер Lil Pump попал в ДТП и начал верить в Бога

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Lil Pump после серьезного ДТП сообщил, что пойдет в церковь
true
true
true

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) уверовал в Бога после того, как попал в серьезное ДТП, в результате которого его автомобиль перевернулся и он чуть не расстался с жизнью. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ребята, я чуть не расстался с жизнью четыре дня назад. Бог реален! Не садитесь за руль в дождь. Здоровье — это богатство, мне пришлось выбить стекло, чтобы выбраться наружу», — написал рэпер, опубликовав фото и видео с разбитым внедорожником.

Гарсия добавил, что в свой день рождения он планирует пойти в церковь, чтобы поблагодарить Бога за свое спасение.

Lil Pump стал известен благодаря треку «Gucci Gang» и альбому «Lil Pump», выпущенному в 2017 году. Он также записал совместную композицию «I Love It» с Канье Уэстом, а его песня «Welcome to the Party» прозвучала в фильме «Дэдпул 2».

В июле 2023 года музыкант упал со сцены на ограждение, когда попытался прыгнуть на руки к фанатам во время своего выступления в Румынии. В результате артист повредил колено.

