Паше Технику поставят памятник в полный рост

Экс-супруга Паши Техника показала памятник, который поставят на могиле рэпера
Telegram-канал Ева Карицкая

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая показала памятник в полный рост, который поставят рэперу на его могиле. Проект Карицкая опубликовала в своем Telegram-канале.

На макете скульптуры артист изображен с микрофоном, в кепке и любимой одежде.

«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет», — рассказала она.

Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В июне стало известно, что в России появится фонд помощи гражданам, зависимым от наркотиков, который будет носить имя рэпера Паши Техника. Как рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, одним из соучредителей организации станет мать Паши Техника Надежда Ивлева, а бывшая супруга музыканта войдет в попечительский совет

