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Артемий Лебедев потратил $1 млн на путешествие по всем странам мира

Дизайнер Артемий Лебедев потратил на путешествие около $1 млн
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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал в шоу «Вопрос ребром», что потратил на путешествие приблизительно $1 миллион.

Лебедев уточнил, что не знает точную сумму. Около $1 миллиона (около 78,37 миллиона рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») ушло на то, чтобы дизайнер посетил все страны мира. Блогер отметил, что потратил на эту цель 15 лет.

В шоу у Лебедева спросили, есть ли доказательства, что он побывал во всех странах мира. Дизайнер ответил, что есть в виде штампов в загранпаспортах.

«У меня 17 загранпаспортов. Все наши, русские. Они все заполнены штампами и визами. У меня когда-то это проверяло комьюнити путешественников. Один из способов – они листают штампы. Чтобы ты показал, что действительно там был. А то есть читеры, которые прилетели в аэропорт на транзите и считают, что были в этой стране. Я не такой. Это нечестно», — заявил блогер.

7 июля издание «Афиша Daily» сообщило, что Артемий Лебедев впервые снимется в кино. Он сыграет в фильме ужасов «Мора». Картина основана на славянском фольклоре. По сюжету, блогер Даня и его друзья отправляются исследовать культуру язычества. Герои посещают этнографический музей, а затем устраивают вечеринку в доме у озера. Во время тусовки начинают пропадать люди.

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