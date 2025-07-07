Артемий Лебедев снимется в фильме ужасов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев впервые снимется в кино. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Лебедев сыграет в фильме ужасов «Мора». Картина основана на славянском фольклоре. По сюжету, блогер Даня и его друзья отправляются исследовать культуру язычества. Герои посещают этнографический музей, а затем устраивают вечеринку в доме у озера. Во время тусовки начинают пропадать люди. В лесу персонажи замечают загадочного Мельника. Тогда друзья понимают, что столкнулись с древними силами.

Роль Лебедева не уточняется. В режиссерском кресле проекта оказался Даниил Тигулев. Также в картине сыграют Анна Михеева (Хофманнита), Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева и Анна Помысухина.

В марте Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов.

Протокол на Лебедева поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули обратно в полицию для устранения недостатков. Причиной возврата стало то, что в материалах не было сведений о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как этого требует законодательство.

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