В США арестовали грабителей дома Брэда Питта

Полиция Лос-Анджелеса арестовала четверых мужчин, которые ограбили дом Брэда Питта. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, правоохранительные органы также подозревают, что злоумышленники причастны к другим кражам со взломом по всей Южной Калифорнии. Грабители были нацелены на богатые кварталы. Подробности ареста не сообщаются. Дело будет передано в окружной суд.

27 июня стало известно, что дом Брэда Питта в Калифорнии ограбили. Неизвестные проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы. Полиция подозревала, что к краже причастны трое человек.

19 февраля сообщалось, что в особняк голливудской актрисы Николь Кидман и ее супруга, музыканта Кита Урбана, в Беверли-Хиллз ворвался грабитель. На момент ограбления Николь Кидман и Кита Урбана не было дома. Однако, по информации журналистов, один из сотрудников артистов спугнул вора. Мужчина разбил окно в особняке, но убежал, когда услышал шаги.

