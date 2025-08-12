На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США арестовали грабителей дома Брэда Питта

Полиция Лос-Анджелеса арестовала грабителей дома Брэда Питта
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Полиция Лос-Анджелеса арестовала четверых мужчин, которые ограбили дом Брэда Питта. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, правоохранительные органы также подозревают, что злоумышленники причастны к другим кражам со взломом по всей Южной Калифорнии. Грабители были нацелены на богатые кварталы. Подробности ареста не сообщаются. Дело будет передано в окружной суд.

27 июня стало известно, что дом Брэда Питта в Калифорнии ограбили. Неизвестные проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы. Полиция подозревала, что к краже причастны трое человек.

19 февраля сообщалось, что в особняк голливудской актрисы Николь Кидман и ее супруга, музыканта Кита Урбана, в Беверли-Хиллз ворвался грабитель. На момент ограбления Николь Кидман и Кита Урбана не было дома. Однако, по информации журналистов, один из сотрудников артистов спугнул вора. Мужчина разбил окно в особняке, но убежал, когда услышал шаги.

Ранее Энистон раскрыла, с кем из бывших Питта обсуждает его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами