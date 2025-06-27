Дом Брэда Питта в Калифорнии ограбили неизвестные

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) разыскивает злоумышленников, ограбивших дом американского актера Брэда Питта. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По версии правоохранительных органов, к ограблению причастны три человека, которые проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы.

19 февраля сообщалось, что в особняк голливудской актрисы Николь Кидман и ее супруга, музыканта Кита Урбана, в Беверли-Хиллз ворвался грабитель. На момент ограбления Николь Кидман и Кита Урбана не было дома. Однако, по информации журналистов, один из сотрудников артистов спугнул вора. Мужчина разбил окно в особняке, но убежал, когда услышал шаги.

18 февраля стало известно, что дом футболиста «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру подвергся ограблению в США. О том, что в дом проникли посторонние, заявила супруга футболиста, которая обнаружила разбитое окно. По ее словам, у семьи футболиста украли несколько ценных вещей, включая более десяти мужских часов. Общий ущерб составил около $500 тыс.

Ранее неизвестные пытались проникнуть в дом Джейн Биркин.