Энистон раскрыла, с кем из бывших Питта обсуждает его

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказала, с кем из бывших избранниц актера Брэда Питта обсуждает его. Об этом она поговорила с изданием Vanity Fair.

По словам Энистон, она общается с другой экс-пассией Питта — актрисой Гвинет Пэлтроу.

«По иронии судьбы, я была на ее помолвке с Брэдом», — призналась Пэлтроу.

Энистон подтвердила, что и сейчас обсуждает бывшего мужа с актрисой.:

«Как же иначе? Мы же девочки», — говорит она.

Но чаще, чем о Брэде, они говорят о здоровье и благополучии.

«Мы постоянно обмениваемся советами: «Как ты делаешь это? Как ты делаешь то? У тебя есть новый врач для вот этого?» — поделилась Дженнифер.

Гвинет Пэлтроу была помолвлена с актером Брэдом Питтом с 1996 по 1997 год. В 2000 году за Питта вышла замуж Энистон, они развелись в 2005 году.

В том же интервью Дженнифер Энистон рассказала, что рада за усопшего коллегу по сериалу «Друзья» Мэттью Перри.

Ранее Энистон высказалась об измене Брэда Питта с Анджелиной Джоли.