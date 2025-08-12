На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Энистон раскрыла, с кем из бывших Питта обсуждает его

Актриса Энистон заявила, что обсуждает Питта с Пэлтроу
true
true
true
close
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказала, с кем из бывших избранниц актера Брэда Питта обсуждает его. Об этом она поговорила с изданием Vanity Fair.

По словам Энистон, она общается с другой экс-пассией Питта — актрисой Гвинет Пэлтроу.

«По иронии судьбы, я была на ее помолвке с Брэдом», — призналась Пэлтроу.

Энистон подтвердила, что и сейчас обсуждает бывшего мужа с актрисой.:

«Как же иначе? Мы же девочки», — говорит она.

Но чаще, чем о Брэде, они говорят о здоровье и благополучии.

«Мы постоянно обмениваемся советами: «Как ты делаешь это? Как ты делаешь то? У тебя есть новый врач для вот этого?» — поделилась Дженнифер.

Гвинет Пэлтроу была помолвлена с актером Брэдом Питтом с 1996 по 1997 год. В 2000 году за Питта вышла замуж Энистон, они развелись в 2005 году.

В том же интервью Дженнифер Энистон рассказала, что рада за усопшего коллегу по сериалу «Друзья» Мэттью Перри.

Ранее Энистон высказалась об измене Брэда Питта с Анджелиной Джоли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами