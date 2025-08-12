Пригожин сообщил о смерти зятя на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его зята признали погибшим на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с aif.ru, что его зять Евгений Ткаченко умер на СВО.

По словам Пригожина, тело Ткаченко так и не нашли.

«Суд принял постановление о том, что знает место его гибели. Соответственно, его признали погибшим», — рассказал продюсер.

Пригожин также раскрыл последнее сообщение зятя родным.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко.

5 февраля дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж Евгений Ткаченко без вести пропал на СВО. Зять известного продюсера находится в статусе «без вести пропавший» уже 1 год и 2 месяца.

Дочь продюсера вышла замуж за Евгения Ткаченко 3 марта 2022 года. Девушка рассказывала, что супруг долго добивался ее внимания — сначала Даная не верила в серьезность его намерений, мимолетные романы ее не интересовали, но позже доверилась ему. Иосифа Пригожина на свадьбе не было, он не хотел встречаться с бывшей женой, матерью Данаи.

Ранее Пригожин резко ответил украинскому блогеру Гордону на оскорбление Валерии.