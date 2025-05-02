Пригожин резко ответил украинскому блогеру Гордону на оскорбление Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин резко ответил украинскому блогеру Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), который в своих социальных сетях оскорбил его и его жену Валерию. Продюсера цитируют «Аргументы и факты».

«Это называется цивилизацией? Такие оскорбления в адрес женщины, матери троих детей, он же просто урод», — сказал Пригожин.

Накануне Гордон нецензурно высказался в адрес пары и предложил им «удариться пустыми бошками о стенку».

26 апреля первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин опубликовал видео с певицей Валерией — на нем она в черном платье поет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины зданий.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий сообщил, что попросил СБУ установить место записи видео для композиции. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин уточнил, что клип снимался не в зоне СВО, как подумали многие, а в павильоне «Москино».

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте.