Отсидевшая в США русская аферистка получила работу на ТВ

Русская аферистка из США Анна Сорокина (Делви) получила работу на американском ТВ — ее пригласили в местный вариант шоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает Page Six.

Недавно условия домашнего ареста аферистки были смягчены, что позволило ей работать и свободно передвигаться в пределах 112 километров от дома. Ей также дали номер социального страхования и разрешили вернуться в социальные сети. Для съемок в Лос-Анджелесе Делви понадобится специальное разрешение.

В 2013 году Анна Сорокина, родившаяся в Домодедово, переехала из Германии в США. Она заводила знакомства в высших кругах, представляясь наследницей многомиллионного состояния, подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и покупать одежду люксовых брендов.

В 2017-м Делви арестовали, а два года спустя приговорили к 4–12 годам тюрьмы. Менее чем через четыре года заключения она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time. Однако в марте 2021 года иммиграционная и таможенная полиция США вновь заключила ее под стражу из-за просроченной визы. В октябре 2022-го девушку перевели из-под стражи на домашний арест.

Жизнь Делви легла в основу шоу Netflix «Изобретая Анну».

Накануне Делви сделала первый пост в соцсетях после многолетнего запрета суда. Она заявила, что «рада и одновременно взволнована» тем, что наконец-то сможет делиться подробностями своей жизни с поклонниками».

Ранее Анну Делви засняли у отделения полиции.