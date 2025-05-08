Сюжет пятого «Шрека» слили в сеть

Инсайдер под ником «MyTimeToShine» опубликовал в соцсети X возможный сюжет предстоящего мультфильма «Шрек 5».

«Дочь Шрека (роль исполняет Зендая) использует магию и случайно переносит Шрека и Осла в реальный мир. Теперь им нужно найти способ вернуться, потому что она не знает заклинания, чтобы вернуть их домой» — сказано в посте.

При этом официального подтверждения этой информации нет.

Премьера мультфильма «Шрек 5» состоится в декабре 2026 года. Выход мультфильма приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщали, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы «Шрек» Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрек навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».

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